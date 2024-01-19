Строительство поликлиники в Академическом идет высокими темпами

Власти Свердловской области оценили высокие темпы строительства взрослой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга. Строительную площадку с рабочим визитом посетили первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", 9-этажная поликлиника рассчитана на 1200 посещений за смену и будет оснащена современным диагностическим оборудованием: двумя цифровыми маммографами, денситометром и аппаратом компьютерной томографии. В ней также откроются травмпункт и женская консультация. Реализация проекта стала возможной благодаря механизмам инфраструктурного меню и национальному проекту "Жилье и городская среда".

Делегация осмотрела врачебные кабинеты, а также хирургический блок, где будут проводиться амбулаторные операции.

"Площадь здания – 16 тысяч квадратных метров. На объекте сделано многое. Важно, что все инженерные системы уже выполнены, остается финишная отделка. Но времени на это немного. Перед нами стоит задача завершить строительство в середине марта. Эти же сроки предусмотрены контрактом. Уверен, что работы будут выполнены. Людей достаточно, подрядчик не подведет", - заявил Алексей Шмыков.

Андрей Карлов отметил необычную архитектуру, удобную логистику и передовое техническое оснащение здания.

"Мы осмотрели хирургический блок, и я с удовлетворением могу сказать, что предусмотрено все необходимое – и кислородная разводка, и консоль жизнеобеспечения", - рассказал министр.

Фундамент будущей поликлиники залили всего год назад. За этот срок строители компании "Атомстройкомплекс" полностью возвели каркас, подвели инженерные сети, смонтировали лифты, выполнили благоустройство и приступили к отделке.

"У нас расписан строгий график работ: например, третий этаж должен быть закончен к 5 февраля, четвертый этаж – к 15 февраля и т.д. Мы понимаем, когда на каждый этаж встанет медицинское оборудование. Необходимо завершить все работы в срок и с высоким качеством – и, конечно, эту задачу мы выполним", - подчеркнул директор ЗАО "Отделстрой" (входит в "Атомстройкомплекс") Евгений Беляев.

В портфолио компании – сложные технологические объекты, в том числе медицинского назначения, такие как Областной перинатальный центр ОДКБ №1, Свердловский областной противотуберкулезный диспансер, Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий, Центр медицины катастроф, а также подразделения Клиники сердца, МНТК "Микрохирургия глаза" и т.д. Коллектив обладает высокими компетенциями и уникальным профессиональным опытом.

Ожидается, что открытие новой поликлиники обеспечит жителей Академического района не только доступной медицинской помощью, но и новыми рабочими местами. Главный врач ЦГКБ №6 Роберт Соловьев отметил, что уже ведет запись желающих трудоустроиться в новое учреждение.