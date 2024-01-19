19 Января 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
Фото: Правительство Пермского края

Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Сургут – Москва, был под наркотиками

У авиадебошира, по вине которого самолет рейса Сургут - Москва экстренно приземлился в пермском аэропорту Большое Савино, нашли в кармане куртки пакетики с мефедроном, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

Также наркотики были найдены на полу самолета. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Напомним, пассажир на борту самолета вел себя неадекватно и нарушал общественный порядок, бился головой об пол, поранил руку о разбитый им же стакан. Чтобы дебошир не навредил себе и окружающим, экипажу пришлось ограничить его движения. После посадки, нарушителя передали в руки полиции. Составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача.

Теги: Пермь, авиация, самолет, дебошир


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