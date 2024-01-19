19 Января 2024
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

СКР запросил арест для лидера узбекского землячества Баратова по делу о меме в "Одноклассниках"

Следственный комитет России запросил арест для президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова.

Ему предъявили обвинение по статье 282 УК РФ. По версии следствия, Баратов опубликовал в соцсети "Одноклассники" мем, оскорбляющий участников СВО.

Пост Баратова увидели военкоры, они пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину, он распорядился возбудить уголовное дело.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") в связи со скандалом вокруг Баратова назвал "национальные диаспоры, землячества и общины" в России не чем иным, как "легализованными мафиозными структурами".

Теги: усман баратов, арест, суд, скр


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