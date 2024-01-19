Арестович*: Запад бросит Украину

Запад бросит Украину и выберет Россию, как это сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*включен в список террористов и экстремистов в России).

"Украинцы наивно думают, что Запад выберет их в противостоянии с Россией. В противостоянии с Россией Запад, даже если проснется, выберет Россию по примеру Орбана. Он выберет себя, а потом поймет очень быстро, что Орбан занимает единственную разумную позицию для Запада", - уверен Арестович.

Для тех, кто в этом сомневается, он напомнил, что 2,5 года был в "минской" Контактной группе по Украине и "прекрасно знает, что Украина мешает Западу" договориться с Россией, с которой там хотели бы просто торговать.

Также он считает, что Запад совершил ошибку после развала СССР. Надо было просто Россию посадить за стол переговоров как равных. Но вместо этого там "начали праздновать победу на костях", а в результате проиграли.

Интересно, что об этой же ошибке Запада много раз говорил президент России Владимир Путин. То есть Арестович фактически соглашается с позицией Путина. На это "переобувание в воздухе" обратила внимание известная журналистка Анна Шафран. То же самое произошло с риторикой пропагандиста Дмитрия Гордона (внесен в список террористов и экстремистов в России). Это может свидетельствовать о предчувствии и понимании ими будущих изменений, которые не укладываются в планы, декларируемые украинским режимом, считает Шафран.