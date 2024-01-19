Глава дирекции альтернативной Универсиады возглавит МВЦ "Екатеринбург-Экспо"

Начиная с 1 февраля текущего года МВЦ "Екатеринбург-Экспо" возглавит Анна Байчибаева, возглавлявшая дирекцию Международного фестиваля университетского спорта, ставшего альтернативой Универсиады.

Как сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора, на должность зама Байчибаевой уже рассматривается глава Агентства инвестиций и развития Свердловской области Михаил Васильев. Действующий и.о. руководителя МВЦ Наталья Варламова займет пост операционного директора.

О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Напомним, спортивный фестиваль 2023 года стал не первым спортивным мероприятием, подготовкой которого занималась Байчибаева. Именно она ответственна за проводившийся в Екатеринбурге ЧМ по футболу 2018. В 2019 году она перешла из мэрии в правительство Свердловской области.