Полицейский из Нефтеюганска купил наркотики и боеприпасы

В Югре полицейский попался на покупке наркотиков и боеприпасов, сообщает "Мегаполис" со ссылкой на источник в органах.

Фигурантом двух уголовных дел стал экс-начальник отделения по раскрытию преступлений против собственности полиции Нефтеюганска Василий Ш.

Издание сообщает, что он купил у неустановленного лица сначала наркотики, а затем и боеприпасы. О том, что тот торгует запрещенными товарами, коллегам не сообщил, был уволен, стал фигурантом двух уголовных дел и отправлен под арест.