Свердловское МЧС нашло нелегальную купель на реке Ивдель

На Среднем Урале продолжаются крещенские купания. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, на данный момент 88 мест массового купания посетили более 13 тысяч свердловчан.

По данным ведомства, обнаружена одна несанкционированная купель на реке Ивдель в одноименном городе. Купель была оперативно ликвидирована.

На местах купаний дежурят спасатели, медицинские бригады и полицейские. Безопасность обеспечивают более 700 человек, в том числе 230 сотрудников МЧС. Также организовано дежурство в церквях и храмах, где проводятся праздничные богослужения.

Ранее в МЧС отмечали, что крещенские купания в Свердловской области проходят без происшествий.