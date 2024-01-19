"События развиваются по плохому сценарию": в Новосибирске ввели режим ЧС

В Новосибирске введен режим чрезвычайной ситуации из-за коммунальной аварии. Без тепла остаются многоквартирные дома, школы и больницы.

"В зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале", - сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Областная комиссия по ЧС ввела режим в Новосибирске, теперь штаб по ликвидации аварий возглавляет областное руководство.