В Германии сочли угрозу нападения России на страны Запада маловероятной

Военные эксперты ФРГ считают приписываемую РФ угрозу нападения на страны Запада маловероятной сейчас.

C их точки зрения, подобное якобы может произойти не раньше, чем через пять-восемь лет, приводит ТАСС заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в интервью газете Der Tagesspiegel.

Напомним, ранее власти Германии не исключили начала войны между НАТО и Россией в будущем году. Конфликт может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине. После него РФ якобы начнет сначала скрытую атаку на Запад: кибератаки, другие формы гибридной войны, все это будет направлено, главным образом, на страны Балтии. В какой-то момент столкновение перейдет в горячую фазу, Россия начнет большие учения с Белоруссией, полагают в альянсе.

Документ описывает и дальнейшие "события": переброску войск и ракет средней дальности в Калининград и некую "провокацию" в так называемом Сувалксом коридоре. Пограничный конфликт приведет к жертвам и беспорядкам, с этого момента войска к границе "Россия-НАТО" начнет перебрасывать и альянс, в итоге на "восточном фланге" будут сосредоточены 300 тыс. натовских военных.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что странам альянса надо готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.

"Нам нужно быть готовыми по всему спектру", - сказал Бауэр.