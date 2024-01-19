ФСБ задержала в Хабаровске украинского агента, планировавшего убийство военных

В Хабаровске задержали агента украинской разведки, который планировал убийства российских военных, сообщает ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

По данным ведомства, задержанный действовал по поручению иностранной спецслужбы.

Кроме того, хабаровчанин по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал и передавал информацию о военнослужащих, участвующих в СВО, а также о радиочастотах, которые использует Минобороны РФ.

В декабре ФСБ задержала уроженца Московской области. Ему вменяют передачу украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны России. По версии следствия, фигурант дела, в частности, финансировал вооруженные формирования Украины.