Обвинение запросило для Треповой* 28 лет колонии

Гособвинение запросило для Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте против военкора Владлена Татарского, 28 лет колонии, пишет РИА Новости.

Покушение на Татарского было совершено 2 апреля 2023 г. По версии следствия, Трепова передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.

На днях Дарья Трепова заявила на допросе в суде, что собиралась поехать на Украину в качестве волонтера. Она рассказала о своих планах журналисту Роману Попкову** (СК считает его организатором взрыва). Попков предложил ей помочь с переездом, а потом, по рассказам обвиняемой, начал давать ей небольшие поручения. Так, он попросил Трепову купить незарегистрированные сим-карты, перевел за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт, который и отправил ей посылку с бюстом Татарского.

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга