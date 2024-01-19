Более половины россиян выступают за захоронение Ленина - ВЦИОМ

Около трети россиян считают, что нужно как можно скорее захоронить тело Владимира Ленина, которое уже почти сто лет находится в мавзолее на Красной площади. Таковы данные опроса ВЦИОМ к столетию со дня смерти одного из самых известных государственных лидеров XX века (памятная дата – 21 января).

Примечательно, что только 88% респондентов могут рассказать о том, кто такой Ленин. Хуже всего с этим у молодежи. 47% скорее положительно относятся к Ленину, 9% - негативно. Остальным – безразлично.

33% наших сограждан полагают, что его нужно оставить в мавзолее, 30% - как можно скорее перезахоронить на кладбище (-13 п.п. с 2011 г.), 27% - захоронить, когда уйдет поколение тех, кому он по-прежнему дорог (+9 п.п. с 2011 г.). Таким образом, более половины опрошенных поддерживают захоронение тела Ленина (57%), вопрос лишь в подходящем моменте.