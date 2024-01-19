Потерпевшие по делу о гибели Татарского заявили иски на 50 миллионов

Потерпевшие по уголовному делу о гибели военкора Владлена Татарского заявили к Дарье Треповой* и другим обвиняемым гражданские иски.

Их общая сумма – 50 млн руб., часть из этих денег они просят взыскать солидарно с нескольких фигурантов, пишет ТАСС.

Покушение на Татарского было совершено 2 апреля 2023 года. По версии следствия, Трепова передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга