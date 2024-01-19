WBA санкционировала отборочный бой на титул чемпиона мира в Екатеринбурге

Всемирная ассоциация бокса (WBA) санкционировала отборочный бой между российским боксером Евгением Романовым и Чжаном Чжаосинем из Китая. Претендент на титул чемпиона мира определится в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, это первый поединок такого уровня с момента введения ограничений на проведение подобных противостояний в России.

Бой пройдет 10 февраля на многотысячной арене "Уралец". Он станет со-главным событием шоу от RCC Boxing Promotions. Боксерам предстоит 12-раундовая встреча в весовой категории до 101,6 кг.

Стоит отметить, что оба бойца находятся в топ-4 рейтинга WBA. Титулом чемпиона мира владеет боксер Академии единоборств РМК Евгений Тищенко. Именно с Тищенко и будет боксировать победитель предстоящего в столице Урала поединка.