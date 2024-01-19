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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске глава департамента по соцполитике уволился после обысков в мэрии

Исполняющий обязанности заместителя главы Нижневартовска, директор департамента по социальной политике администрации Александр Федорус уволился из мэрии после прошедших в администрации обысков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Ранее Федорус работал начальником управления по физической культуре и спорту, заместителем директора департамента по социальной политике администрации города.

Временно исполнять обязанности по его направлению деятельности будет директор департамента образования администрации города Светлана Князева.

В отставку Федорус подал после того, как у силовиков возникли вопросы к его управлению, которое не проконтролировало работу Спортивной школы олимпийского резерва. Заместителя директора школы Дениса Белевича подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2021 года Денис Белевич подписал акт приема работ по укладке плитки на территории спортивного комплекса, зная, что подрядчик не выполнил часть работ, на сумму в 1,6 млн руб. Эти деньги были неправомерно перечислены подрядчику, в результате учреждению был причинен материальный ущерб. Уголовное дело также возбуждено и в отношении подрядчика. Они соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

17 января в мэрии прошли обыски. В прокуратуре сообщают об обнаружении поддельного диплома у Белевича. Он был уволен с занимаемой должности. Прокуратура направила материалы проверки в ОВД для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".

Теги: Александр Федорус, обыски, увольнение, СШОР, Денис Белевич


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