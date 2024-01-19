Песков: в Башкирии нет массовых беспорядков и массовых протестов

Несогласованные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки и массовые протесты", - цитирует его ТАСС.

По словам представителя Кремля, в Башкирии нет массовых беспорядков, есть отдельные проявления, которые относятся к компетенции правоохранительных органов и местных властей.

Напомним, 17 января в Баймаке произошли столкновения протестующих с ОМОНом после оглашения приговора активисту Фаилю Алсынову*. Суд приговорил его к четырем годам колонии по 282-й статье. Дело рассматривалось в закрытом режиме. У суда, по словам очевидцев, собралось несколько тысяч человек. Собравшиеся требовали освободить активиста от уголовной ответственности.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

*включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов