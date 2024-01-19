Сотрудникам "Гортранса" Екатеринбурга повысили зарплату на 10%

С1 января 2024 года водителям и кондукторам "Гортранса" Екатеринбурга повысили зарплату на 10%. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Там также отметили, что в последний раз повышение зарплаты в компании было в феврале 2023 года на 11%.

Ранее депутат городской думы Антон Швалев отметил, что в.Екатеринбурге образовалась нехватка водителей общественного транспорта. Бороться с этим в городе решили методом поощрения. Потенциальных водителей будут завлекать в "Гортранс" возможностью получить льготную ипотеку, сообщил в декабре глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Более того, на имя губернатора Евгения Куйвашева было направлено письмо с просьбой вернуться к вопросу о компенсации из городского и областного бюджетов перевозки льготных категорий граждан, что приведет к увеличению выручки "Гортарснса". По поручению главы города также был создан оперштаб, который ежедневно отслеживает выход техники и фиксирует число работающих кондукторов.