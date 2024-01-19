В Иркутской области девочке оторвало руки взрывом зарядника

В Иркутске 13-летней девочке оторвало руки в результате взрыва в частном доме. Девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, ее родителей допрашивают следователи.

Сообщается о двух версиях произошедшего. По одной (ее, якобы, сообщили родители), девочка играла на смартфоне, который в этот момент находился на зарядке в розетке. И взорвался блок зарядника.

Но также есть версия, что взорвалось что-то более мощное, например, газовая горелка, поскольку ребенок при смерти, а взрыв был такой силы, что выбило стекла в четырех окнах, разворочена вся комната и кухня, где произошел инцидент. Также сообщается, что к расследованию подключилась ФСБ.

Семья девочки благополучная, кроме пострадавшей в ней еще трое детей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".