Инцидентом с котом в поезде "Екатеринбург – Санкт-Петербург" занялась прокуратура

Прокуратура начала проверку после инцидента с котом на поезде, ехавшем из Екатеринбурга в Петербург.

По данным СМИ, кот путешествовал вместе с хозяином, при этом на животное даже был куплен билет. В какой-то момент хвостатый выбрался из переноски и стал гулять по вагону. Это заметила проводница, которая стала опрашивать пассажиров, но никто из них его не признал.

Тогда женщина решила, что кот беспризорный, и просто выбросила его на улицу, когда поезд остановился в Кирове. Потом его хозяин все же объявился. Сейчас пушистого ищут.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, выясняются обстоятельства инцидента.

"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде "Екатеринбург – Санкт-Петербург". Будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта", - добавили в ведомстве.