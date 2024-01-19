19 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге хотят построить снегоплавильную установку

Уже к следующей зиме в Екатеринбурге намерены построить снегоплавильную установку. Об этом в ходе круглого стола в мэрии заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

Где именно расположится установка пока неизвестно. В планах построить сразу несколько подобных конструкций, однако хотя бы одна, надеется чиновник, должна быть установлена до начала следующего сезона. Он также добавил, что прежде всего стоит определить, где брать тепловую энергию для работы установки. Деньги - это уже второй вопрос, поскольку желание плавить снег обойдется Екатеринбургу дороже, чем просто его вывоз.

Рассуждая об уборке снега в Екатеринбурге, Бубнов отметил, что ситуация этой зимой была "близкой к чрезвычайной". С начала сезона выпал 151 мм снега, что на 15-16% больше годовой нормы. При этом он напомнил, что на Урале это вполне ожидаемо.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался крайне недоволен работой коммунальщиков. Мэр заявил, что таких снегопадов не было уже много лет, но это не может быть оправданием. Между тем, депутат гордумы Александр Колесников считает, что в уральской столице с уборкой снега все в порядке по сравнению с областными дорогами.

С ним не согласились представители сразу нескольких администраций районов Екатеринбурга, которые заявили о выдвижении претензий к подрядчикам, не вышедшим на уборку улиц на зимних каникулах и в снегопады.

Теги: Екатеринбург, снегоплавильная установка, снег


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