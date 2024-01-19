Около 4 тысяч жителей городского округа Щёлково приняли участие в Крещенских купаниях

В этом году порядка четырех тысяч жителей городского округа Щёлково приняли участие в Крещенских купаниях.

Православные христиане празднуют Крещение Господне 19 января. Канун праздника – 18 января – называется Крещенским сочельником. На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях и купелях. Обычно на этот период приходятся крещенские морозы.

«Сегодня ночью, несмотря на непогоду, в купели округа окунулись почти 4 тысячи человек. Благодарю всех волонтёров, сотрудников правоохранительных органов, водолазов и медиков, которые обеспечивали безопасность наших жителей. Ещё раз поздравляю всех православных христиан с праздником - Крещением Господним!», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Как сообщили Накануне.RU в информационном центре администрации городского округа Щелково, для верующих были подготовлены девять купелей в разных уголках округа, о местах их размещения жители были проинформированы заранее. На площадках были оборудованы безопасные иордани и тёплые раздевалки. Волонтёры угостили верующих горячим чаем и сладостями, а за безопасность на купелях отвечали медицинские и спасательные бригады, а также сотрудники Росгвардии.