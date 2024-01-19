19 Января 2024
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Общество Приволжский ФО
Фото: Накануне.RU

В Башкирии отпустили домой чиновника, которому вменяют растрату 1,3 млн из бюджета

Белорецкий межрайонный суд Башкортостана отправил под домашний арест бывшего врио главы администрации ЗАТО Межгорье Вячеслава Калугина. Он является фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".

Следователь просил изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест потому, что основания для содержания его под стражей отпали. Обвиняемый и его защитник не возражали против изменения меры.

18 января суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Калугину меру пресечения – он отправится под домашний арест до 20 февраля. Постановление не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкортостана.

По версии следствия, в 2021 г. Калугин незаконно распорядился выплатить самому себе премии и иные стимулирующие выплаты на общую сумму в 1,3 млн руб. Этим, как считают в СКР, чиновник причинил ущерб бюджету ЗАТО.

Теги: ЗАТО Межгорье, Башкортостан


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