19 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России запустили оплату бензина на АЗС в рассрочку

В России запустили рассрочку на покупку топлива на АЗС. Акцию запустили совместно Альфа-банк, сервис рассрочки "Подели" и сеть АЗС "Газпромнефть".

"В момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное – тремя равными платежами раз в две недели", — говорится в сообщении банка.

Рассрочка будет доступна клиентам любых банков, добавили в кредитной организации.

Накануне ассоциация "Грузавтотранс" направила письмо на имя Владимира Путина с просьбой вернуть правительственное ограничение на экспорт топлива, поскольку после отмены ограничений цены на дизель в стране снова начали расти. Так, 9 января цена на дизель на одной из сетевых заправок Санкт-Петербурга составила 65 рублей за литр; месяц назад она была 64 рубля. И такая ситуация на всех сетевых АЗС.

Теги: бензин, рассрочка, азс, топливо


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