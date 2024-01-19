Родительская палата призвала писать властям о статусе многодетных

Родительская палата намерена принять участие в обсуждении вопроса о статусе многодетных семей и призвала граждан писать депутатам Госдумы, сенаторам, губернаторам, детским омбудсменам обращение. Свою позицию организация высказала и призвала взять его за основу.

Отмечается, что в последние годы меры поддержки семей с детьми, в том числе и многодетных, стали исключительно "адресными", то есть предоставляются по признаку бедности. Семьи, которые хотя бы немного не соответствуют строго установленным критериям, получают отказы в помощи. Это провоцирует формальные разводы, а то и прочерки в графе "отец".

"Все это в совокупности в сознании общества отождествило понятия "неблагополучные", "бедные" семьи и "многодетные" семьи... Поддержка семьи полностью на практике замещена борьбой с бедностью", - считают в РП.

Основной вектор государственной поддержки с третьих и последующих рождений был перенесен на первые и вторые рождения, которые в длительной перспективе существенно не влияют на рождаемость. При этом призывы президента России поддерживать многодетность и ввести статус многодетной семьи остаются без внимания, что напоминает саботаж.

Многие демографы уже много лет призывают ввести единый по всей стране статус многодетных семей с положенными им льготами, но дальше разговоров дело не идет. Демограф Юрий Крупнов уверен, что власти не имеют представления о демографии, рассматривая ее как "ситуацию" (имеется в виду выражение "демографическая ситуация"). А Минтруд, который курирует этот вопрос, вообще считает, что один ребенок - это нормально. В результате Россия уже перешла к долгосрочному вымиранию с огромной скоростью - население сокращается на сотни тысяч человек ежегодно. И этот процесс будет только нарастать.