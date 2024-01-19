Четыре резервуара с нефтепродуктами горят в Клинцах, - губернатор

В городе Клинцы горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Подготовлен пункт временного размещения населения.

Специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Напомним, ночью беспилотник атаковал нефтебазу Клинцах. По словам Богомаза, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Минобороны. Но "при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы". Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе прибыл пожарный поезд.