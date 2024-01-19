19 Января 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Губернатор Югры Наталья Комарова

Югорчане заняли призовые места во Всероссийской премии "Служение"

Мэр Мегиона Алексей Петриченко и волонтер Кристина Филлипенко из Ханты-Мансийска заняли первое место в номинациях "Защита Отечества – общее дело", "Объединяя усилия – умножаем возможности" Всероссийской премии "Служение", передает корреспондент Накануне.RU.

Итоги были подведены на Всероссийском форуме "Малая родина – сила России". Об этом в своем telegram-канале сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

Также призовое место занял проект управляющей делами администрации города Покачи Елены Кулешевич. Ей дали третье место в номинации "Опыт наставника - успех молодых".

Глава региона поблагодарила югорчан и кратко рассказала о каждом проекте. Проект "В единстве наша сила" - о помощи военнослужащим.

"Лично знаю Кристину, ее команду. Югорчане делают важное дело – помогают нашим бойцам, поддерживают их. Вместе с волонтерами принимают заявки от бойцов и отправляют в зону специальной военной операции необходимую гуманитарную помощь, проводят встречи со школьниками, ветеранами СВО. Благодаря их слаженным действиям нашим бойцам отправлены 21 автомобиль, 2 квадроцикла, 10 тысяч "коробок добра", 5 тысяч коробок с медикаментами, 500 спальных мешков, 100 упаковок сетки-рабицы, 80 маскировочных сетей, 6 тысяч окопных свечей, 20 печек-буржуек. Победу в премии Кристина посвятила своему мужу – он участник специальной военной операции. Помогая другим, команда Кристины помогает и ему", - отметила губернатор.

Проект "Совет руководителей при главе города" объединил мегионцев в их работе над улучшением качества жизни города. Были установлены архитектурные композиции, новые детские площадки, проведен ремонт двух кольцевых развязок, реконструирована система освещения улиц, обустроена "Аллея Славы", площадь у памятника Первопроходцам, береговая зона реки Меги, оказана поддержка учреждениям спорта, образования, культуры, здравоохранения, благоустроены пять микрорайонов.

Елена Кулешевич в рамках своего проекта "Человеческий капитал" проводит семинары, тренинги, консультации, деловые игры и творческие конкурсы для муниципальных служащих, повышая их профессиональные навыки.

Также в финал премии вышли житель Нягани Константин Криворученко с проектом "Территория зимнего активного отдыха "ПАРКовка", житель Радужного Алексей Банников с проектом "Умка" - об "умных" картах.

Премия "Служение" учреждена по поручению президента России Владимира Путина. Она присуждается людям и командам, которые внесли свой вклад в повышение качества жизни.

Теги: Наталья Комарова, Служение, Всероссийская премия, победители, лауреаты, проекты


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