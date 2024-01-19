На олимпиаде в Краснодарском крае школьникам дали текст о красоте смерти и садизме священника

В Краснодарском крае на муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) по литературе детям дали задание с явным подтекстом о красоте смерти.

Как пишет "РИА Катюша", в "практической части" ВОШ было такое задание, за которым просматривается любование смертью и склонение к суицидальным мыслям. При этом было сказано, что текст сгенерировал чат GPT. В нем, в частности, есть такие строки: "На кладбище старом, где время замирает, вспоминаю я о бренности бытия. Здесь забытые люди, забытые лица. Спят в земле, ожидая вечного дня, и душа моя, словно птица стремится, в те края, где нет ни пути, ни следа... Смерть не страшна, ведь она – лишь начало неизведанного, что ждет впереди".

В другом задании священник зверски убивает собаку и жарит ее на сковороде, цитируя при этом Библию и напевая "У попа была собака...". Данный текст был сочинен Эстер Паперной, проведшей в лагерях 17 лет.

Издание подчеркивает, что качество олимпиадных заданий по литературе определено Методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2023/24 учебном году. И там прямо говорится о "недопустимости наличия заданий, противоречащих правовым, этическим, эстетическим, религиозным нормам, демонстрирующих аморальные, противоправные модели поведения". Видимо, для авторов эти задания нормальные.

В управлении образованием района заявили, что задания составляли в Москве и они ни при чем. Родители ребенка считают, что задания составлялись в Минобрнауки региона. Также они обратились в епархию РПЦ с просьбой придать случай огласке.