На новом руднике СКРУ-2 "Уралкалия" начато возведение поверхностного комплекса

"Уралкалий", входящий в группу "Уралхим", продолжает строительство Южного рудника СКРУ-2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

На сегодняшний день на 35 гектарах площади расположения рудника уже пройдены два вертикальных надшахтных ствола. Ствол № 1 - скиповой, глубиной 385 метров, предназначен для выдачи на поверхность сильвинитовой руды, подачи в рудник свежего воздуха и закладочного материала по трубопроводам. Ствол № 2 - клетьевой, глубиной 349 метров, будет использован для спуска и подъёма персонала, материалов и оборудования. Над ними располагаются два копра шатрового типа - уникальные для российской горной промышленности конструкции, спроектированные немецкими специалистами. Введены в эксплуатацию два склада.

Руководитель проекта по строительству нового рудника СКРУ-2 Виктор Зарожный прокомментировал ход реализации проекта.

"На сегодняшний день мы приступили к строительству зданий главной вентиляторной и калориферной установок, подъёмных машин, надшахтных зданий. Ведутся работы по устройству дорог, фундаментов и прокладке инженерных сетей. Все работы идут в графике и выполняются в срок", - отметил он.

Продолжается строительство главной понизительной подстанции. Новая подстанция будет выполнена с использованием современного оборудования и оснащена микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. Это позволит обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение поверхностного и подземного комплексов Южного рудника.



На действующую обогатительную фабрику СКРУ-2 сильвинитовая руда с нового рудника будет транспортироваться по магистральному конвейерному тракту протяжённостью 3,3 км. Для обеспечения мер по охране недр предусмотрено строительство закладочного комплекса.