Бывшего главного борца с наркотиками в свердловском МВД отправили в колонию

Первоуральский городской суд вынес приговор бывшему главе управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивану Ергеледжи. Экс-силовика признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере и отправили его в колонию.

Как показало расследование, в 2022 году Ергеледжи узнал о проводимой подразделением по экономической безопасности и противодействию коррупции областного управления МВД проверке одной из организаций. Речь шла о незаконной рубке лесных насаждений. По материалам дела, силовик предложил знакомому, работающему в сфере лесозаготовки, обратиться к директору проверяемого предприятия с предложением: передать через него 1,5 млн рублей за прекращение проверки.

По версии следствия, реальной возможностью прекратить проверку Ергеледжи не располагал, да и делать этого не собирался, изначально планируя забрать все полученные деньги себе. В итоге задуманное им получилось, но при получении денег весной 2023 года полицейский был задержан.

Сегодня, 19 января, Первоуральский городской суд назначил Ивану Ергеледжи 5 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, дело двух посредников во взяточничестве было прекращено, так как они активно сотрудничали со следствием.

Стоит отметить, что после проведения служебной проверки Ергеледжи был уволен из полиции.