19 Января 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Экс-управляющему южноуральского ПФР дали 16 лет колонии

В Центральном суде Челябинска вынесли приговор бывшему управляющему областного отделения ПФР Виктору Чернобровину — он отправится в колонию на 16 лет за взятку в 26,7 млн руб.

Согласно материалам дела, Чернобровин получил в качестве взяток больше 26 млн руб. и прогулочный катер стоимостью более 600 тыс. руб. Их ему передали представители частной охранной организации и нескольких фирм. Взамен чиновник содействовал в заключении договоров на охрану подразделений ПФР. К тому же, Чернобровина обвиняли покупке по завышенным ценам зданий для отделов фонда.

Сам он вину не признал. Обвиняемый утверждал, что дело возбуждено по факту взятки катером "на основании домыслов и предположений", и объективных доказательств передачи катера якобы не добыто.

Тем не менее, суд счел вину Чернобровина доказанной. Его подчиненные, Рудольф Зайцев и Александр Орехов, изначально признали вину после задержания и дали показания против начальника. Орехова приговорили к четырем годам в октябре 2022-го. Зайцев же сменил позицию — уверял, что невиновен, но сегодня был приговорён к девяти с половиной годам.

Теги: Виктор Чернобровин, ПФР


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