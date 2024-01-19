Актеру Руденко вменили распространение наркотиков

Актер Анатолий Руденко попал под "уголовку" – ему вменили незаконный сбыт наркотиков.

Ранее Руденко задержали в Москве с 0,57 г. мефедрона, пишет РИА Новости.

Руденко родился 7 октября 1982 г. В 2004 г. окончил Театральный институт имени Щукина (курс Евгения Князева). Прошел службу в рядах команды артистов-военнослужащих Центрального академического театра российской армии, после окончании службы работал в труппе театра. Одна из известных работ Руденко на телевидении – роль старшеклассника Дмитрия Карпова в сериале "Простые истины".