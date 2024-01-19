У МИД Китая нет информации о подготовке разговора Си Цзиньпина и Зеленского

Представитель МИД Китая Мао Нин сообщила, что не располагает информацией о возможной подготовке телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передает ТАСС.

По словам дипломата, у нее нет информации для распространения об организации возможного разговора лидеров двух стран.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил агентству Bloomberg, что Киев хочет организовать телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

При этом Politico сообщало, что Китай отклонил просьбу Украины о встрече Зеленского с премьер-министром КНР Ли Цяном в Швейцарии.

Напомним, в апреле прошлого года Си Цзиньпин провел единственную с начала СВО телефонную беседу с Зеленским. По ее итогам сообщалось, что Китай решил направить своего спецпредставителя по евразийским делам на Украину и в другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования конфликта.