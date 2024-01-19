19 Января 2024
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Происшествия Южный ФО
Фото:Накануне.RU

В Каменске-Шахтинском глава города поскользнулся у администрации и сломал ногу

Несчастье произошло с председателем городской думы Каменска-Шахтинского (он же глава города) Михаилом Ухиным. По данным Shot, мужчина сломал ногу, поскользнувшись возле здания администрации.

Инцидент произошел накануне утром. По словам коллег градоначальника, Ухину просто не повезло, поскольку он шел на работу по "идеально почищенному тротуару", но не заметил замерзшую лужу.

Самому Каменску-Шахтинскому не везет с руководством. Формально глава города Ухин, но руководство осуществляет сити-менеджер, которого как раз сейчас избирают, на этой неделе состоялось первое заседание конкурсной комиссии.

Прежний глава – Евгений Шевченко – написал заявление в сентябре прошлого года, весной у него был инсульт.

Сейчас врио сити-менеджера является Евгений Дронов – он был заместителем главы администрации по экономическим вопросам. Вообще-то Шевченко должен был замещать его первый заместитель Сергей Сухарев, но в апреле 2023 года он был осужден за начисление себе по фальшивой справке об инвалидности пенсии в размере более 800 тыс. руб.

Теги: каменск-шахтинский, перелом, администрация, чиновники


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