В Нижневартовске возобновляется очное обучение, приостановленное из-за вспышки кори

В Нижневартовске с 22 января 2024 года обучение в школах города возобновляется в очном режиме, сообщили Накануне.RU в городском департаменте образования.

Впрочем, очно заниматься продолжат не все ученики. В школах №19, №42, а также в лицее до занятий не допускаются дети без прививок и сведений о вакцинации от кори. Учиться эти ученики будут с применением дистанционных технологий.

Такое решение принято поскольку ранее в этих образовательных учреждениях были зафиксированы случаи заболевания.

