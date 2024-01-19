19 Января 2024
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Фото: sledcom.ru

Правительство хочет смягчить ответственность за нарушение авторских прав

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о смягчении ответственности за нарушение авторских и смежных прав, а также за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Законопроектом увеличивает пороговые значения для преступлений по уголовной статье о нарушении авторских и смежных прав: для крупного ущерба - со 100 до 500 тысяч рублей; для особо крупного ущерба - с 1 до 2 миллионов рублей. По статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием пороговые значения вырастут: для крупного ущерба - с 250 тысяч до 1 миллиона рублей; для особо крупного - с 1 до 4 миллионов.

Эти изменения позволят декриминализовать около четверти преступлений по статье о нарушении авторских и смежных прав и почти столько же - о причинении имущественного ущерба. Верховный суд РФ поддерживает законопроект.

Теги: авторское, право


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