Экспозиция Челябинской области на выставке-форуме «Россия» в числе лучших

Челябинская область признана одним из лучших регионов в организации и проведении Международной выставки-форум «Россия» на ВДНХ.

Работу Южного Урала оценил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ и председатель оргкомитета выставки Сергей Кириенко в рамках прошедшего накануне торжественного подведения итогов Дней регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на церемонии подведения итогов Дней регионов поблагодарил за идею выставки президента Владимира Путина, а команду Челябинской области – за эффективную реализацию поставленных задач.

Владимир Путин, инициируя идею проведения масштабной выставки–форума «Россия» отмечал, что целью этого уникального проекта было отразить достижения страны за последние 20 лет.

«В целом наша совместная работа привела вот к таким результатам, о части которых можно показать и рассказать на этой выставке», – сказал президент и предложил продлить работу выставки-форума "Россия" на ВДНХ на летний период.

Напомним, в основе концепции стенда Южного Урала положен слоган "Челябинская область. Все начинается с человека и его мечты". Экспозиция позволяет познакомиться с достопримечательностями региона, узнать о промышленном потенциале, достижениях в сельском хозяйстве, спорте, науке и культуре.

Центральным элементом экспозиции стали качели с иммерсивным эффектом полета, который дает возможность посетителю "пролететь" над достопримечательностями– озером Тургояк, музеем-заповедником "Аркаим", Большими Айскими притесами, городскими локациями Челябинска и Магнитогорска.

«Основная идея, задача, которую мы перед собой ставим на стенде, – сломать стереотипы о Челябинской области. Да, мы промышленный, крепкий регион, но у нас очень много всего интересного. Мы активно развиваемся – наука, образование, спорт, культура, туризм, наша замечательная природа и, конечно, потрясающие люди», - подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что День Челябинской области на выставке в ВДНХ прошел с аншлагом, привлек внимание и москвичей, и гостей столицы. Так, российский актер Стас Ярушин, который внес и свой личный вклад в создание стенда региона, рассказал о своих впечатлениях: «Сам я из Челябинска и горжусь этим. Горжусь, что с каждым годом мы становимся все круче и интереснее. У нас есть, чем заниматься, где отдыхать. Прекрасная выставка, у нас самый лучший стенд!».