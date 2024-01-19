Алексей Текслер: Тема экспорта сегодня является драйвером развития регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе заседания рабочей группы по подготовке заседания Президиума Госсовета РФ по вопросу внешней торговли выразил уверенность, что тема внешней торговли найдет свое отражение в новых национальных проектах.

Участие в заседании приняли помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, представители субъектов РФ и органов власти.

Поиск новых рынков для российского экспорта актуален как никогда. Российские экспортеры сейчас работают в режиме бесконечных ограничений для внешней торговли со стороны недружественных государств.

При этом перед регионами стоят масштабные и серьезные задачи по развитию экспортной деятельности. Это и продвижение региональных компаний-экспортеров на внешние рынки, и "выращивание" новых экспортеров, в том числе, из числа малого и среднего бизнеса, и содействие построению логистической инфраструктуры внешней торговли.

Открывая заседание, Игорь Левитин отметил: «За последние годы произошли принципиальные изменения в географии экспорта, в международной кооперации, в логистике. Россия председательствует в БРИКСе, поэтому возможно вынести эти вопросы на страны-партнеры. Кроме того, правительство готовит целый ряд новых нацпроектов. И сегодня рассмотрим роль субъектов РФ во внешней торговле. Надо посмотреть, насколько выгодно субъектам вообще развитие экспортных предприятий".

Как руководитель рабочей группы Алексей Текслер добавил, что экспорт уже вносит существенный вклад в экономику страны и имеет большой потенциал: "Если мы экспортируем товары, мы уверены, что это лучшие товары, если экспортируем технологии – это мягкая сила и развитие нашей страны во многих аспектах. Когда мы говорим о суверенитете – финансовом, технологическом, мы не говорим об изоляции, поэтому тема экспорта во всех смыслах сегодня является и драйвером развития регионов. Есть несырьевой, неэнергетический экспорт, который характеризует во многом успешность региона, дает возможность реализовать на внешних рынках объем продукции, который не реализован внутри страны, увеличив финансово-экономические показатели".

Губернатор выразил уверенность, что тема внешней торговли найдет свое отражение в новых национальных проектах, а также в целях развития страны.

Отметим, что для Южного Урала вопрос создания эффективной инфраструктуры осуществления внешней торговли крайне значимый.

«Экспорт для Челябинской области – одна из значимых точек роста. В регионе действует целая система поддержки экспортоориентированных предприятий. В том числе, в нее входит Центр поддержки экспорта, который предоставляет широкий спектр услуг, включая поддержку по продвижению на иностранные рынки и информационно-консультационную помощь. Для вовлечения бизнеса в экспортную деятельность мы ежегодно проводим конкурс и поощряем предприятия, которые продолжают покорять зарубежные рынки», - пояснял в ходе ежегодного форума «Стираем границы для экспорта» заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

По данным министерства экономического развития региона, Челябинская область продолжает сохранять партнерские отношения со 118 странами мира. В 2023 году Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), функционирующий в структуре Агентства международного сотрудничества Челябинской области, оказал поддержку более 500 экспортерам, а результатом этой поддержки стал 101 заключенный экспортный контракт на общую сумму около 23 млн долларов США.