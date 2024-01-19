В НАТО собрались готовиться к войне с Россией

Руководитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что странам надо готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.

"Нам нужно быть готовыми по всему спектру", - цитируют "Ведомости" Бауэра.

Власти Германии не исключают начала войны между НАТО и Россией в 2025 г. Конфликт может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине. После него РФ якобы начнет сначала скрытую атаку на Запад: кибератаки, другие формы гибридной войны, все это будет направлено, главным образом, на страны Балтии. В какой-то момент столкновение перейдет в горячую фазу, Россия начнет большие учения с Белоруссией, полагают в альянсе.

Документ описывает и дальнейшие "события": переброску войск и ракет средней дальности в Калининград и некую "провокацию" в так называемом Сувалксом коридоре. Пограничный конфликт приведет к жертвам и беспорядкам, с этого момента войска к границе "Россия-НАТО" начнет перебрасывать и альянс, в итоге на "восточном фланге" будут сосредоточены 300 тыс. натовских военных.