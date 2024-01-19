19 Января 2024
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Национальная ассоциация агентств инвестиций отметила благодарностью Тюменскую область

Национальная ассоциация агентств инвестиций отметила благодарностью Тюменскую область, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Команда Инвестиционного агентства региона была отмечена во время заседания правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития в Москве.

Генеральный директор Инвестиционного агентства, член правления НААИР Николай Пуртов заявил, что Тюменская область внесла ряд инициатив в части развития регионального инвестиционного стандарта, его брендирования.

"Мы предложили объединить все ресурсоснабжающие организации на одной цифровой платформе для удобства инвестора и более эффективного взаимодействия. Все наши предложения были услышаны и приняты заместителем министра экономического развития РФ и членами правления НААИР", - отметил он.

Национальная ассоциация агентств инвестиций отметила благодарностью Тюменскую область(2024)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей, сопредседатель наблюдательного совета НААИР Александр Шохин, замминистра экономического развития России Мурат Керефов и члены правления НААИР обсудили на заседании вопросы продвижения инвестиционного развития регионов и совершенствование инструментов оценки инвестклимата.

Теги: инвестиции, благодарность, Тюменская область


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