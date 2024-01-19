Национальная ассоциация агентств инвестиций отметила благодарностью Тюменскую область

Национальная ассоциация агентств инвестиций отметила благодарностью Тюменскую область, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Команда Инвестиционного агентства региона была отмечена во время заседания правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития в Москве.

Генеральный директор Инвестиционного агентства, член правления НААИР Николай Пуртов заявил, что Тюменская область внесла ряд инициатив в части развития регионального инвестиционного стандарта, его брендирования.

"Мы предложили объединить все ресурсоснабжающие организации на одной цифровой платформе для удобства инвестора и более эффективного взаимодействия. Все наши предложения были услышаны и приняты заместителем министра экономического развития РФ и членами правления НААИР", - отметил он.

Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей, сопредседатель наблюдательного совета НААИР Александр Шохин, замминистра экономического развития России Мурат Керефов и члены правления НААИР обсудили на заседании вопросы продвижения инвестиционного развития регионов и совершенствование инструментов оценки инвестклимата.