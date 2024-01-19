Позитивную динамику развития Южного Урала отметили на федеральном уровне

За январь – ноябрь 2023 года индекс промышленного производства на Южном Урале составил 109,6% к соответствующему периоду предыдущего года, а индекс обрабатывающих отраслей – 111,5%. Такие цифры прозвучали в ходе рабочей встречи губернатора Алексея Текслера с вице-премьером Правительства РФ, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Глава Минпромторга, высоко оценив промышленный потенциал Челябинской области и реализацию южноуральскими предприятиями Гособоронзаказа. подчеркнул, что регион достиг такого результата благодаря совместной работе региональных властей и промышленных предприятий.

«Это итог нашей совместной работы и результат, прежде всего, усилий руководителей и коллективов предприятий, деятельный вклад в обеспечение технологического и промышленного суверенитета нашего государства», - подчеркивал Алексей Текслер, комментируя предварительные итоги экономического развития региона 2023 года.

Важно, что взаимодействие с региональными властями промышленники Южного Урала также оценивают как конструктивное и продуктивное.

«Взаимодействие и сотрудничество сегодня становятся базой для стабильной работы бизнеса. При этом задач, стоящих перед российской промышленностью много: начиная от достижения технологического суверенитета страны и улучшения делового климата, заканчивая выявлением и внедрением лучших социальных практик, направленных на развитие каждого работника. Совместными усилиями будем способствовать успешному машиностроения и оборонной промышленности, росту их конкурентоспособности», - отмечал исполнительный директор Челябинского Союза промышленников и предпринимателей Александр Гончаров.

Председатель Челябинского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Артем Артемьев в беседе с «Курсом дела» отмечал конструктивный диалог региональных властей не только с крупным, но и малым бизнесом Челябинской области: «Заботясь о поддержке крупных предприятий, власть поддерживает также малый и средний бизнес, который часто является поставщиком крупных предприятий. Правильно выстроен губернатором список приоритетных вопросов развития промышленности. В том числе укомплектованность кадрами. Кроме того есть понимание у власти, как существующие проблемы можно решать. Есть наработанный механизм взаимодействия бизнеса и власти в регионе».

В ходе рабочего диалога вице-премьера с губернатором на состоявшейся в столице рабочей встрече обсуждали возможности дополнительного финансирования региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ.

Глава региона Алексей Текслер особо отметил, что по срокам и объемам ГОЗ выполняется полностью и с высоким качеством. Губернатор Челябинской области поблагодарил Дениса Мантурова за всестороннюю поддержку со стороны правительства и Минпромторга.