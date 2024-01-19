По делу о протестах в Баймаке назначили аресты еще девяти жителям Башкирии

В башкирском Баймаке суд назначил административные аресты сроком от 8 до 15 суток девяти местным жителям – они участвовали в несанкционированной акции протеста 17 января.

На них составили протоколы по ч.1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Теперь общее число отправленных под стражу увеличилось до 17.

Ранее сообщалось, что во время несанкционированной акции протеста и последовавших столкновений людей с полицейскими пострадали около 40 человек (примерно поровну полицейских и протестующих), основная жалоба – действие слезоточивого газа, распыленного полицией.