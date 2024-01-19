Власти Нижнего Тагила обвинили УК в последствиях коммунальной аварии на Вагонке

В последствиях коммунальной аварии на Вагонке, из-за которой в декабре без отопления остались жители Нижнего Тагила, виновата одна из местных управляющих компаний. Об этом заявил вице-мэр города Вячеслав Горячкин.

Как он рассказал в эфире "Тагил-ТВ", одна крупная УК в Дзержинском районе вовремя не отреагировала на указ сбросить с систем отопления воду - это было необходимо, чтобы не произошло размораживания стояков. Компания обслуживает большое количество МКД, однако во время ЧП выяснилось, что у нее недостаточно бригад , которые могли бы выполнять работы. Из-за этого они не смогли оперативно сбросить большой комплекс домов.

Напомним, в декабре прошлого года, в разгар аномальных морозов, в результате аварии на теплосетях "Горэнерго-НТ" без отопления остались более 11,7 тысяч человек. Последствия аварии устраняли несколько дней. На фоне этих проблем власти Свердловской области еще и лишили Нижний Тагил сотен миллионов рублей на ремонт теплосетей.