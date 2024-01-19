Районы Екатеринбурга выдвинули претензии к подрядчикам, не вышедшим на уборку улиц

Сразу несколько администраций районов Екатеринбурга заявили о выдвижении претензий к подрядчикам, не вышедшим на уборку улиц на зимних каникулах и в снегопады. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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По данным мэрии, Железнодорожный и Ленинский районы потребовали от компаний неустойку за нарушение условий контракта. А Чкаловский и вовсе решил расторгнуть договор с фирмой и уже обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой внести предприятие в "черный список" как недобросовестного поставщика.

Главы районных администраций рассказали, что, вопреки заключенным с подрядчиками контрактам, в самые трудные и снежные дни компании не предоставили достаточно рабочих и техники для уборки улиц. Как уточнили в мэрии, Октябрьскому району поставили 78% от необходимого количества тракторов, а в Верх-Исетском вместо 153 машин частные предприятия выделили лишь 74. Но самое грубое нарушение было как раз в Чкаловском районе – там подрядчик вывел на улицы только 100 из 400 уборочных единиц.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов остался крайне недоволен работой коммунальщиков. Мэр заявил, что таких снегопадов не было уже много лет, но это не может быть оправданием.

Между тем, депутат гордумы Александр Колесников считает, что в уральской столице с уборкой снега все в порядке по сравнению с областными дорогами.