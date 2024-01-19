Польша не будет подавать иск против РФ из-за авиакатастрофы под Смоленском

Новое правительство Польши не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам", - приводит слова министра РИА Новости.

Ранее в МВД Польши заявили, что откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154 под Смоленском.

Напомним, польский борт №1 разбился под Смоленском в 2010 году. На борту Ту-154 находился на тот момент глава Польши Лех Качиньский, а также высокопоставленные члены его администрации, правительства, парламента, военное командование. В 2017 году новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва. Позже польская сторона признала версию о взрыве основной. В ответ СКР напомнили, что она проверялась в числе первоочередных, но не подтвердилась. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования. Следственный комитет РФ заявлял, что все собранные материалы свидетельствуют об ошибке экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости.