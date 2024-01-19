19 Января 2024
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Происшествия Свердловская область В России Москва
Фото: Накануне.RU

Пьяный москвич разбил ногой дверь в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга задержали пожилого москвича. Пьяный гость из столицы устроил дебош.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, в этот четверг полицейским поступил сигнал, что на выходе №10 терминала А находится пассажир, который разбил стеклянную дверь. Мужчина вел себя агрессивно и выражался грубой нецензурной бранью.

Прибывшие силовики задержали дебошира и выяснили его личность – им оказался ранее не судимый 60-летний житель Москвы. Оказалось, что выпивший мужчина опоздал на посадку, что вызвало у него "эмоциональный стресс". Из-за этого он решил выплеснуть негатив и ногой разбил стеклянную дверь выхода.

Транспортные полицейские составили на москвича административный протокол за мелкое хулиганство. Как отметили в МВД, штраф мужчина уже оплатил, а также возместил аэропорту Кольцово ущерб за разбитое стекло.

Напомним, на днях пьяная женщина устроила дебош в самолете, вылетавшем из Екатеринбурга в Шри-Ланку.

Теги: Кольцово, дверь, Москва, дебош, полиция


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