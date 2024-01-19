19 Января 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Благоустроенные по нацпроекту общественные пространства стали главными праздничными площадками Новосибирской области

В городах Новосибирской области прошли сотни праздничных новогодних мероприятий, которые посетили десятки тысяч человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, главными местами притяжения стали парки, скверы и набережные, благоустроенные по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.

Так, в Новосибирске главными площадками стали семь городских новогодних локаций: Михайловская набережная, улица Ленина с новогодними фотозонами и арт-объектами, парк «Арена», Первомайский сквер, Театральный сквер с главной ёлкой города, Центральный парк и Заельцовский парк. За праздники там побывали десятки тысяч новосибирцев. На Михайловской набережной был создан каток и ледяной городок, которые стали любимыми местами активного досуга для горожан всех возрастов.

Открытие ледового городка в Академическом районе Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Фестиваль снега «Новосибирск – родина снежных баб» впервые проводился в новой локации, в парке «Арена», который в заключительный день фестиваля, 8 января, посетили 30 тысяч зрителей. Почти 15 тысяч горожан побывали на праздничных мероприятиях в остальных городских парках – Заельцовском парке и Дисперстном парке в Кировском районе. Здесь проходили фотоконкурсы и фестивали красок, новосибирцы создавали арт-объекты из снега и красок, детей развлекали аниматоры, работали катки, лыжни и горки.

нацпроекты, благоустройство(2024)|Фото: nso.ru

Напомним, Михайловская набережная, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк реконструировались и благоустраивались за счет участия Новосибирска в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Проект реализуется по решению Президента РФ.

Жители Бердска с удовольствием выбирали благоустроенный по федеральному проекту городской парк для зимних активностей. В этом году Искитимский парк имени Каратеева, благоустроенный в 2018 году с участием федеральных средств, подарил жителям праздничное настроение новогодними украшениями, горками, нарядной елкой. В городе Куйбышеве прошло 2 праздничных мероприятия: предновогодняя Каинская ярмарка и открытие снежного городка, мероприятия привлекли более 2 тысяч человек. Благоустроенная в 2023 году общественная территория по улицам Садовая, Островского в г. Тогучине также преобразились в праздничные дни – жители полюбили прогулки и фотографирование на фоне новых световых консолей.

Теги: нацпроект, благоустройство, скверы, новогодние праздничные мероприятия, жилье и городская среда


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