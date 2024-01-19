В России запустят мобильное приложение для записи к нотариусу

19 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России запустят мобильное приложение для записи к нотариусу

Скоро в России будет запущено мобильное приложение для записи к нотариусам и проверки через QR-код выданных ими документов. Об этом сообщил глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в Совете Федерации.

Приложение должно быть готово к марту, сейчас проходит его тестирование. Его могут также интегрировать с порталом госуслуг. Приложение нужно рекламировать, возможность удаленного получения услуг нотариусов будет иметь большую популярность у граждан, считает Корсик.

Для популяризации сервиса уже запланирована работа по персональной рассылке пользователям портала госуслуг информации о возможности записи онлайн на прием к нотариусу, сообщила руководитель проекта ФКУ "Государственные технологии" Минцифры РФ Наталия Кронштадтская.

Как отметила замглавы Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова, пользователи портала госуслуг и сейчас могут записаться и посетить нотариуса в удобное время и прикрепить необходимые документы. Наиболее востребованными действиями у граждан являются удостоверение доверенности, открытие или присоединение к наследственному делу, удостоверение согласия супруга на сделку, удостоверение завещания, свидетельствование копий и выписок из документов. Получить итоговый нотариальный документ можно не только на бумаге, но и в электронном виде в личном кабинете, сообщает "СенатИнформ".

Интересно, что спикер СФ Валентина Матвиенко недавно заявила, что действующий закон о нотариате, принятый еще в 1993 году, был написан нотариусами и проведен ими через парламент. А министр юстиции Константин Чуйченко пытается провести новый законопроект, но ему не дают этого сделать. Так, тарифы нотариусов для многих россиян просто неподъемные. Необходимы единые государственные тарифы, подчеркивает Матвиенко.

Теги: нотариус, приложение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети