В России запустят мобильное приложение для записи к нотариусу

Скоро в России будет запущено мобильное приложение для записи к нотариусам и проверки через QR-код выданных ими документов. Об этом сообщил глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в Совете Федерации.

Приложение должно быть готово к марту, сейчас проходит его тестирование. Его могут также интегрировать с порталом госуслуг. Приложение нужно рекламировать, возможность удаленного получения услуг нотариусов будет иметь большую популярность у граждан, считает Корсик.

Для популяризации сервиса уже запланирована работа по персональной рассылке пользователям портала госуслуг информации о возможности записи онлайн на прием к нотариусу, сообщила руководитель проекта ФКУ "Государственные технологии" Минцифры РФ Наталия Кронштадтская.

Как отметила замглавы Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова, пользователи портала госуслуг и сейчас могут записаться и посетить нотариуса в удобное время и прикрепить необходимые документы. Наиболее востребованными действиями у граждан являются удостоверение доверенности, открытие или присоединение к наследственному делу, удостоверение согласия супруга на сделку, удостоверение завещания, свидетельствование копий и выписок из документов. Получить итоговый нотариальный документ можно не только на бумаге, но и в электронном виде в личном кабинете, сообщает "СенатИнформ".

Интересно, что спикер СФ Валентина Матвиенко недавно заявила, что действующий закон о нотариате, принятый еще в 1993 году, был написан нотариусами и проведен ими через парламент. А министр юстиции Константин Чуйченко пытается провести новый законопроект, но ему не дают этого сделать. Так, тарифы нотариусов для многих россиян просто неподъемные. Необходимы единые государственные тарифы, подчеркивает Матвиенко.