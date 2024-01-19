Shot: Дрон ВСУ попытался атаковать Тамбовский пороховой завод

ВСУ при помощи беспилотника попытались атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовске, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел накануне в четвертом часу утра. БПЛА самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений нет, персонал эвакуировали.

За последний год на предприятии дважды происходили взрывы: в июне и в ноябре прошлого года. 11 ноября, предположительно, для атаки на завод использовался беспилотник. Сообщалось, что Следственный комитет квалифицировал взрыв как теракт.