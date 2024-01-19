В Брянскую область для тушения пожара на нефтебазе направлен поезд

Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах (Брянская область) прибыл пожарный поезд.

"В его составе – 120 т воды и 5 т пенообразователя. На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет", - сообщает в своем telegram-канале Московская железная дорога.

В Брянской области беспилотник атаковал нефтебазу в городе Клинцы. По словам губернатора региона Александра Богомаза, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Минобороны. Но "при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы".

"По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн", - рассказал глава региона.