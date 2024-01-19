19 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Финансирование Верхней Пышмы увеличено до 57,6 миллиарда рублей

Финансирование на программу развития Верхней Пышмы на 2017-2024 годы увеличено на 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает департамент информполитики региона. Общая сумма теперь составляет 57,6 млрд рублей.

Дополнительные средства были взяты из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников. Они пойдут на строительство новых микрорайонов, расселение аварийного фонда, обеспечение жильем работников бюджетной сферы и улучшение жилищных условий граждан из сельских территорий. Среди них: строительство клубов в посёлке Сагра и селе Мостовское, создание клуба-библиотеки в посёлке Кедровое и развитие промышленности и предпринимательства.

Напомним, что с 2017 года на развитие Верхней Пышмы было потрачено 33 млрд рублей. Благодаря им удалось ввести в эксплуатацию свыше 600 тыс. кв.м. жилья и несколько крупных спортивных объектов. Средства также были вложены в капитальный ремонт хирургического корпуса Верхнепышминской горбольницы, благоустройство дворовых и общественных территорий и в запуск первой в стране межмуниципальной трамвайной линии.

Теги: Верхняя Пышма, финансирование, бюджет


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